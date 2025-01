Notizie.com - Cecilia Sala, l’Iran: “Nessun collegamento con l’arresto di Mohammad Abedini”. Si dimette il capo dell’intelligence italiana

“Nulla a che fare”. È secca la risposta delriguardantedia Teheran in correlazione con la detenzione diNajafabadi in Italia.Ad escludere che le due circostanze siano collegate è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. Il portavoce, stando a quanto riportato dalle agenzie iraniane Irna e Tasnim, avrebbe risposto ad una domanda diretta.: “condi”. Siil(ANSA FOTO) – Notizie.com“Un certo numero di cittadini iraniani sono perseguiti ed estradati in alcuni paesi su richiesta degli Stati Uniti, e noi ci opponiamo a questa mossa. – hanno fatto sapere da Teheran – Sappiamo che è una specie di presa di ostaggi. L’accusa mossa a questi cittadini è di aggirare le sanzioni unilaterali americane.