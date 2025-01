Cityrumors.it - Cassetto fiscale Agenzia Entrate: sorpresa per le partite iva, molte lo ignorano

Leggi su Cityrumors.it

I titolari di una Partita Iva sono invitati ad accedere al proprioper scoprire unache in molti non conosconoSul sito di riferimento dell’delletutti gli utenti hanno diritto ad accedere a quello che è noto come. Per farlo sarà sufficiente inserire tutte le credenziali richieste ed eseguire l’accesso all’interno della propria area riservata. Questo servizio consente di consultare i propri dati fiscali che, come riporta.gov, comprende:per leiva,lo(Ansa Foto) – Cityrumors.itdati anagrafici; dati delle dichiarazioni fiscali; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; atti del registro (dati patrimoniali); dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità(Isa); le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.