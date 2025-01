Nerdpool.it - Anthony Mackie interrompe le interviste di Sebastian Stan ai Golden Globes: “Captain America e il Soldato d’Inverno. Torneremo”

ha trionfato aiGlobe come miglior attore in un film (commedia o musicale) grazie alla sua acclamata interpretazione in A Different Man. Tra i più entusiasti della vittoria spicca, suo storico collega nell’universo Marvel, che ha invaso lepost-premiazione con esuberante entusiasmo per festeggiare insieme all’amico. I due attori condividono il set Marvel sin dal 2014 con: The Winter Soldier e hanno poi co-protagonizzato la miniserie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ nel 2021.Un inizio insolito per la serataAlcuni fan Marvel sono rimasti sorpresi durante l’inizio della cerimonia deiGlobe quando, intervistato da Josh Horowitz di MTV, ha scherzosamente punzecchiato. Alla domanda su quale film Marvel del 2025 Horowitz avrebbe dovuto vedere, se Thunderbolts con: Brave New World conha risposto con un’ironica battuta:“Non so chi sia,” ha detto prima di concludere bruscamente l’intervista per entrare in sala.