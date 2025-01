Laprimapagina.it - Aggressione a Seriate: donna accoltellata dal marito, esplode l’emergenza sicurezza nella Bergamasca

Leggi su Laprimapagina.it

, in provincia di Bergamo, unadi 39 anni è statadaldurante una lite nel parcheggio del supermercato Lidl. La coppia di origine straniera è stata coinvolta in un episodio di violenza che ha scosso profondamente la comunità locale.La, ferita gravemente con numerosi tagli profondi, è stata prontamente soccorsa da alcuni clienti, portata all’interno del market e poi trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fortunatamente, era cosciente al momento del ricovero.L’aggressore, armato di coltello, è stato bloccato da alcuni clienti che hanno cercato di immobilizzarlo anche lanciandogli sassi. Una persona è rimasta ferita all’orecchio durante l’intervento. Solo grazie al rapido arrivo dei Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e la situazione riportata sotto controllo.