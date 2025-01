Oasport.it - A che ora Cobolli-Nardi, ATP Auckland 2025: programma, tv, streaming

Tra la sera e la notte italiana, ad, ci sarà il primo derby stagionale sul circuito ATP. Se lo giocheranno Lucae Flavio, l’uno in arrivo dalle qualificazioni, l’altro da una tutto sommato valida United Cup.Per entrambi l’obiettivo è lo stesso e si chiama Australian Open, dato che sono direttamente ammessi al tabellone principale. Non è la prima volta che si trovano l’uno contro l’altro: nel 2023 si sono incontrati nel primo turno di qualificazioni a Umago (vinse) e, sul finale di anno, alle Next Gen ATP Finals, dove fu invecea prevalere. Oggi chiaramente il pronostico gira a favore del capitolino, ma molto dipende anche da quale versione del pesarese sarà in campo.Il match tra Lucae Flaviosi giocherà verso la notte italiana, alle ore 23:30.