Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2025 - Prima parte

Comincia un nuovo anno e noi come tutti gli anni stiliamo una lista di 50che sarà interessante: perché sembrano avere un talento speciale, perché hanno promesso qualcosa o perché devono rifarsi dopo un primo inciampo. È una tradizione che portiamo avanti ormai da sette anni e se siete curiosi di sapere come sono andati i giocatori che avevamo già segnalato eccovi ladei capitoli precedenti: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018.Questa è la, che contiene i primi dieci nomi: nei prossimi giorni usciranno le successive quattro parti. Le indicazioni di rito: non troverete giocatori natidel 2005 e nemmeno quelli, talmente precoci, da averci costretto a scriverne già o di cui per la stessa ragione intendiamo scrivere più approfonditamente a breve.