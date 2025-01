Oasport.it - Volley, Perugia imbattibile in Superlega. Civitanova e Piacenza vincono con Bottolo e Romanò

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quindicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha regolato Cisterna a domicilio per 3-0, soffrendo soltanto nella fase centrale del terzo set e infilando così la quindicesima vittoria consecutiva.I Campioni d’Italia prolungano la propria imbattibilità stagionale e si confermano al comando della classifica con otto punti di vantaggio su Trento, che ha però disputato due incontri in meno. Prova sopra le righe da parte dello schiacciatore Yuki Ishikawa (18 punti) e dell’opposto Wassim Ben Tara (13) sotto la regia di Simone Giannelli (5 punti), mentre ai padroni di casa non è bastato Theo Faure (13).ha battuto Verona per 3-1 nel big match andato in scena di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum.