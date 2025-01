.com - Scambia il Colosseo con l’Arena di Verona, la gaffe di Paredes prima del derby Roma-Lazio

(Adnkronos) –clamorosa di Leandrodel. Il centrocampista argentino, poche oredi scendere in campo allo stadio Olimpico, ha postato una storia su Instagram (rimossa un paio d’ore dopo la pubblicazione) dove al posto delc’eradiAlcuni tifosi laziali hanno però notato l’errore del giallorosso e lo screenshot della storia ha iniziato a girare sui social, corredato da commenti e sfottò. “è pronto per ildi”, scrive un utente. “Non riesco a vedere la Cupola di San Pietro”, ironizza un altro tifoso biancoceleste. “Me lo diceva mamma “studia che poi non mi riconosci ildaldi!” e quanto aveva ragione!”, la frecciata di un altro followers.ilcondi, ladidelseriea24.