Pugni a una donna per rubarle il cellulare: arrestato un 16enne

Tempo di lettura: < 1 minutoHa aggredito alle spalle unae l’ha colpita conperil suo telefono. E’ accaduto la scorsa notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove è statoundi origini egiziane.Sono stati gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a intervenire dopo una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, in via Roma. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato della violenza subita dal rapinatore.Gli agenti, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato e bloccato il ragazzo in una comunità per minori dove era ospitato: al loro arrivo hanno sorpreso ilancora con il fiatone e con gli abiti che indossava al momento della rapina.