Infobetting.com - Panaitolikos-Olympiakos (lunedì 06 gennaio 2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Posticipo del diciassettesimo turno di Super League greca che vede ancora una volta impegnato l’di Mendilibar, di scena sul campo del sorprendente. I canarini di Petrakis vengono da un’eccellente prima parte di stagione, e sono attualmente sesti in classifica a -4 dall’Aris Salonicco. Una serie di eccellenti prestazioni soprattutto in casa ha permesso di portare via vittorie preziose contro AEK e lo .InfoBetting: Scommesse Sportive e