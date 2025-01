Pallamano maschile Yellow Cup | Italia batte Kosovo 28-25

Leggi su Sportface.it

La nazionalenadivince nella terza giornata diCup a Winterthur, in Svizzera. Gli azzurri di mister Riccardo Trillini battono il28-25 nell’ultima giornata del torneo di preparazione ai Mondiali di quest’anno, in programma dal 14 gennaio al 2 febbraio in Croazia, Danimarca e Norvegia. Secondo successo nelle ultime tre uscite per l’che ha esordito sconfiggendo la Svizzera 31-29 e ha proseguito con l’unica sconfitta contro i Paesi Bassi per 31-26. Ottime sensazioni in vista della rassegna mondiale che si avvicina sempre di più considerando il grande turnover e le assenze di Andrea Parisini e Marco Simone. Ora la Nazionale resterà in Germania per preparare al meglio di Mondiali. Prima sosta ad Hildesheim, dove il 10 gennaio è prevista un’amichevole contro il club locale dell’Eintracht, poi si fa rotta verso Flensburg per gli ultimi giorni di allenamento.