Ora vi dico chi paga gli aerei di Javier Grande Fratello la rivelazione choc di Lorenzo non passa inosservata | bufera

AccusadiSpolverato aMartinez. Il modello milanese e il pallavolista argentino, protagonisti del, sono nuovamente ai ferri corti. Nei giorni scorsi i due si sono confrontati in un giardino, ma al termine dell’incontro le loro posizioni, invece di avvicinarsi, si sono ulteriormente allontanate. Oratorna all’attacco del suo acerrimo rivale dentro la Casa con un’affermazione che sta già facendo discutere il pubblico.Nessuna tregua tra, anzi. Tra i due “galli” di questa edizione delvolano nuove accuse, sempre più pesanti. L’ultima, mossa da, ha scandalizzato molti fan del reality show di Canale 5. Al momento,non è ancora stato informato, ma è facile immaginare che quando Alfonso Signorini mostrerà queste immagini durante la diretta, assisteremo a un nuovo scontro, come già accaduto into.