Ilgiorno.it - Neve in arrivo? Ecco la svolta meteo in Lombardia. Pioggia, freddo e nevicate: dove e quando

Milano, 5 gennaio 2025 – Sulla, come nel resto del Nord del Paese, è inuna nuova intensa perturbazione, la seconda dall’inizio dell’anno: l'Epifania sarà fredda, ventosa, consulle Alpi oltre i 1000 metri e qualche fiocco possibile anche a quote più basse. E anche sulla nostra regione sono attese piogge e. Il promontorio anticiclonico in queste ore lascerà spazio all'ingresso di una perturbazione atlantica, che tra domani e martedì 7 mattino porterà precipitazioni diffuse su buona parte della regione, specie su Alpi e Prealpi. Seguirà mercoledì 8 una breve "finestra" di tempo stabile seppur uggioso, prima del passaggio di una nuova perturbazione attesa per giovedì 9. Infine, probabile per venerdì 10 un netto miglioramento con più sole, ma anche con venti settentrionali in rinforzo.