Metropolitanmagazine.it - L’Odissea di Christopher Nolan sarà epica, ma anche un azzardo

Da, oramai, pensavamo di averle viste tutte. Nel corso degli anni, il visionario regista britannico ha trasportato il suo pubblico in dimensioni parallele ed oniriche (Inception), oltre i confini della galassia (Interstellar), nell’oscura Gotham City (Batman) e, ultimamente, in uno dei capitoli più bui della storia moderna (Oppenheimer). Questi e molti altri contesti sono stati trattati, sempre attraverso il suo occhio avveniristico ed imprevedibile. Che all’uomo dietro The Prestige piaccia sperimentare è cosa nota, tanto da far nascere voci insistenti intorno al suo prossimo film. I più pensavano ad una trasposizione su grande schermo della serie britannica degli anni Sessanta The Prisoner, un suo vecchio desiderio; altri, invece, speravano in un horror. Con un colpo da vero Maestro, però,ha spiazzato di nuovo tutti.