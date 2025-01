L’arringa della presidente sarda Todde | Non accetto lezioni da chi difende ministri indagati

Leggi su Open.online

«Nondi legalità da chiuna ministra accusata di truffa allo Stato o ha votato in Parlamento per la ‘nipote di Mubarak’. Sono certacorrettezza del mio operato, ho fiducia nella magistratura e chiarirò tutto nelle sedi opportune». Sicosì la governatriceSardegna Alessandrain un’intervista rilasciata su Repubblica.è stata dichiarata decaduta dalla carica dal Collegio regionale di garanzia elettoraleCorte d’appello di Cagliari a causa di irregolarità nella gestione e rendicontazionecampagna elettorale. «L’attocommissione regionale di garanzia elettorale – aggiunge – non ha poteri per farmi decadere. L’unico organo che può farmi decadere è il Consiglio regionale. Quindi sono nel pienomia legittimità e vado avanti serenamente.