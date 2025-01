Katz | Hezbollah viola tregua Agiremo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.15 Il ministro della Difesa israelianoha accusato glilibanesi di non rispettare i termini dell'accordo di cessate il fuoco e ha avvertito che il suo Paese agirà "con forza". Secondonon ha ancora ritirato i suoi combattenti a nord del fiume Litani,nel Sud del Libano. "Se questa condizione non sarà soddisfatta, non ci sarà alcun accordo e Israele sarà costretto ad agire unilateralmente per garantire il ritorno sicuro dei residente del Nord (di Israele ndr) nelle loro case", ha aggiunto.