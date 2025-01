Il sigillo di Giorgia Meloni sulla visita a Mar-a-Lago | Bella serata con Donald Trump Ecco perché Elon Musk non c’era

Leggi su Open.online

L’ha tenuto nascosto sino all’ultimo, fin quasi al momento di varcare la porta della residenza di Mar-a-. Ma ora che l’incontro col presidente eletto Usa è avvenuto,può mettere ilsull’operazione: «conche ringrazio per l’accoglienza. Pronti a lavorare insieme», scrive nel pomeriggio di domenica sui social la presidente del Consiglio. Incorniciando una foto dei due leader sorridenti con la duplice bandiera, dell’Italia e degli Stati Uniti. Come a dire: con noi al timone –lo sarà formalmente dal prossimo 20 gennaio – i nostri due Paesi saranno più vicini che mai. Per la gioia dei pontieri del sovranismo internazionale come. Proclami a parte, danon filtra dunque, almeno per il momento, una sola parola sui contenuti del vertice.