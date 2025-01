Ilfattoquotidiano.it - Francesca Fialdini: “I ragazzi di Fame D’Amore non sono solo le loro sofferenze, ma persone che amano, soffrono e vogliono uscire da un tunnel oscuro”

apre alle nuove storie della sesta stagione di “”, in onda stasera alle 23.15 su Rai 3. ”” è un programma che nasce dal desiderio di dare visibilità e speranza a chi soffre in silenzio, per far capire che nonsoli e che chiedere aiuto è un atto di coraggio, non di debolezza. Vogliamo raccontare – ha detto– nonla malattia, ma anche la vita dei nostri protagonisti nelle sue sfaccettature più vere e umane. Idinonle, mache, e soprattutto cercano una via di uscita da un”.La trasmissione, infatti, racconta le storie più intime e dose dei giovani alle prese con disturbi psicologici, in particolare i disturbi del comportamento alimentare (Dca) come anoressia, bulimia e “binge eating”, ma anche depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali.