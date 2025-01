Ilrestodelcarlino.it - "Fiducia tornata nella clientela"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"È ancora presto per capire come andrà". A dirlo è Marco Cremonini, di Cremonini Élite in via D’Azeglio. Da dentro il negozio è facile notare come siano numerose le persone che si fermano anche solo per chiedere un consiglio, per guardare la vetrina. Infatti, cattura "l’attenzione dei clienti sui nostri prodotti lo sconto anche del 30% – racconta –. Il dettaglio più importante è che, in queste prime ore di saldi, la gente si fa consigliaredall’esercente o dal commesso. Fatto positivo anche per noi commercianti perché viene rappresentata unaverso il negoziante stesso. Si sta rinsaldando il patto che c’è tra chi compra e chi vende, un legame che avevamo e che forse con la pandemia abbiamo perso".