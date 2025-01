Biccy.it - Ex volto Mediaset, Rai, Sky e La7: “Non mi hanno mai cercata per un reality”

Francesca Senette nel decennio 2002-2012 ha lavorato in, in Rai, in Sky e anche a La7 ed era molto famosa. Storicodel Tg4, la giornalista ha tutt’ora un rapporto di stima con Emilio Fede che la scelse personalmente. “Lasciai il tg nel 2008, ben prima che si aprisse il triste capitolo legato alle Olgettine e all’uscita di Emilio Fede dall’azienda“, ha ricordato fra le pagine di TvBlog. “Ora non vedo la tv, non ho il televisore. In occasione del passaggio dall’analogico al digitale terrestre, mi dimenticai persino di acquistare il decoder“. Si informa tramite smartphone e recupera i video che le interessano sulle piattaforme. “Se voglio sapere cosa è successo tra Francesca Fagnani, che amo, e Teo Mammucari, mica mi serve la televisione. Vai sul web, leggi la notizia e, se ne hai voglia, recuperi la clip da qualche parte“.