Sport.quotidiano.net - Derbyssimo contro la Virtus. La gara giusta per riscattare Trapani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Esaurito in ogni ordine di posto già da parecchi giorni, ecco che il PalaBigi si prepara a spingere la Pallacanestro Reggiana nella partita più sentita della stagione. Alle 20 arriva laBologna e sarà derby della via Emilia, una sfida che si rinnova nel tempo e che spesso - nelle ultime occasioni - ha sorriso ai biancorossi. L’anno scorso all’andata arrivò il successo della Unahotels (72-66) trascinata da Hervey e poi, poche settimane dopo, la squadra di Priftis servì un ‘clamoroso’ bis eliminando i bianconeri dalla Coppa Italia (81-72). Belinelli e compagni restituirono il ‘favore’ al ritorno, imponendosi per 83 a 73, ma dando sempre la sensazione di trovarsi di fronte ad un avversario parecchio indigesto. Da evitare, insomma. In casa Segafredo però ultimamente sono cambiate un po’ di cose ed è quindi difficile avere parametri su cui collocare certezze.