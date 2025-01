Spazionapoli.it - “De Laurentiis in silenzio per questa ragione”: la verità sul contratto di Conte

Tutta lasuldi Antonioe sulle ragioni deldi Aurelio Deda quando è arrivato il tecnicoDa quando sulla panchina del Napoli c’è Antonio, il presidente Aurelio Deha preferito esporsi meno rispetto alle scorse stagioni. Un po’ come accaduto durante l’anno dello Scudetto vinto da Spalletti. Ma non è solo scaramanzia o casualità che il patron azzurro abbia centellinato le sue uscite. Oltretutto, quando Deapre bocca, prende sempre posizioni nette e fa discutere.Nel corso della diretta di Campania Sport, il giornalista Manuel Parlato ha provato a fare il punto della situazione, specificando le tre ragioni per cui il presidente del Napoli resta ine presto tornerà a parlare in occasione di un’intervista “concordata”, con la radio partner del club.