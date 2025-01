Lanazione.it - Centocinquant’anni di pane, Il traguardo del Forno Giuntini a Quarrata. Inserito tra le imprese storiche

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 5 gennaio 2025 – Un importante riconoscimento per ildi: è statonel registro delleitaliane di UnionCamere, per essere arrivato a tagliare ildei 150 anni. A comprovare la longevità del panificio, con sede in via Cino da Pistoia, è stato il recente ritrovamento dell’atto di nascita del bisnonno di Nicola, che attualmente è il proprietario assieme ai figli. Il documento vergato a mano dimostra l’esistenza della loro bottega già nell’Ottocento. "Tutto deriva dal ritrovamento dell’atto di nascita del mio bisnonno Dario – ha raccontato Nicola–. All’epoca non c’era un codice fiscale e per identificare le persone si usavano il nome, il cognome e la professione. Nel documento c’è scritto che il 23 settembre del 1873 è nato Dario, il bambino di Silvio che di lavoro era bottegaio.