Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa nomina Heyman custode dell’Ula Fala e aggiunge una piccola stipulazione per Raw

Manca sempre meno alla storica prima puntata di Raw su Netflix, uno show che avrà una card spaziale e vedrà la resa dei conti in famiglia trae Roman Reigns. Un match con in palio non un titolo ufficiale WWE, ma un titolo forse ancora più importante per la famiglia samoana, quello di Tribal Chief rappresentato simbolicamente dalla Ula, una collana di semi di Pandanus, che può indossareil capo famiglia.“Ti chiedo un favore”A pochi giorni dal grande match, Paulhanno avuto un confronto sul ring. Il primo a salire sul quadrato è stato il Wise man che ha infiammato il pubblico parlando dell’imminente match prima di essere interrotto dal leader della Bloodline 2.0. Ricordando quanto successo qualche mese fa quando la Bloodline 2.0 schiantò il Wise Man sul tavolo di commento,si è mostrato subito molto impaurito, al punto di “essere a 10 secondi dal farsela addosso”, maha provato a rassicurarlo.