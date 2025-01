Oasport.it - Tabellone ATP Auckland 2025: buone chance per Cobolli, al via anche Darderi e Sonego

Nella notte ha preso forma ilprincipale dell’ATP 250 di, uno dei due appuntamenti rimasti nella stagione prima che gli Australian Open prendano piede in quel di Melbourne. Un appuntamento dall’ottima tradizione, questo, e dai diversi vincitori nobili (Rod Laver, Fred Stolle, Roy Emerson, Bjorn Borg, Marcelo Rios e Gustavo Kuerten; primatisti di vittorie Emerson e David Ferrer con 4).Sono tre gli italiani che si presentano al via. Tra essi, forse la migliore occasione ce l’ha Flavio, che pure non è atteso a un secondo turno tanto facile, vista la presenza del tedesco Jan-Lennard Struff, che lo ha battuto nei due precedenti. Dovesse superarlo, sarebbe interessante un quarto di finale con l’argentino Francisco Cerundolo.per Lorenzola questione potrebbe avere un risvolto positivo: debutto con il canadese Gabriel Diallo, non facile sì, ma nemmeno insormontabile, e poi l’americano Alex Michelsen, che batté in finale a Winston-Salem.