Serie B Interregionale | riparte il campionato Bologna 2016 arriva Bergamo Ozzano in viaggio verso Pesaro

Avrà inizio questo fine settimana il 2025 delle ‘minors’ bolognesi, che, riposti in archivio festoni e regali, si preparano alla seconda parte di stagione in vista di playoff e playout. Nella division C dil’ouverture del nuovo anno spetta aldi coach Giovanni Lunghini (centesima panchina per il tecnico subentrato a Gregor Fucka nel novembre del 2021), che domani alle 17 riceverà Blual PalaSavena per tallonare il secondo posto nel girone, attualmente occupato da Iseo. Nella division E prima trasferta del 2025 per i New Flying Balls quarti della classe, che oggi alle 18 scenderanno aper la sfida sulle doghe del Bramante, sesto in graduatoria. Per coach Matteo Lolli e soci c’è voglia di cancellare l’ultimo pesante ko casalingo contro Porto Recanati, in parte condizionato dalle assenze di Joel Myers e del top scorer ozzanese Riccardo Cortese.