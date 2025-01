Regno Unito Locanda Locatelli | una chiusura che fa scalpore

Leggi su Ildenaro.it

Con l’arrivo del nuovo anno ha chiuso definitivamente la, storico ristorante stellato che dal 2002 ha rappresentato un punto di riferimento per la cucina italiana a Londra. L’annuncio ufficiale è arrivato il 1° gennaio, attraverso un messaggio sui social del celebre chef Giorgio: “Con il cuore pesante, per ragioni fuori dal nostro controllo, siamo ora chiusi definitivamente,” ha scritto, senza fornire ulteriori dettagli.Laera già nell’aria da mesi, anticipata a settembre dal Times in un articolo intitolato “Le stelle Michelin potrebbero essere il bacio della morte per i ristoranti”. Sebbene la stella Michelin rappresenti il massimo riconoscimento per uno chef, gestire un ristorante stellato comporta sfide enormi e costi considerevoli. Negli ultimi anni, molti locali hanno scelto di chiudere o restituire la prestigiosa stella, e lasembra non essere stata immune a queste difficoltà.