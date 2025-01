Primavera | suicidio Inter spreca doppio vantaggio e perde 3-2 con la Juventus

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’inizia il 2025 con una sconfitta pesante, subendo una clamorosa rimonta dallache trasforma uno 0-2 in un 3-2 in pochi minuti. Una prestazione inizialmente convincente dei ragazzi di Zanchetta si trasforma in un autentico blackout nel secondo tempo, con i nerazzurri incapaci di arginare l’impeto bianconero.toNonostante le numerose assenze dovute a infortuni e convocazioni in Prima Squadra, l’domina la prima parte del match. Al 22’, Quieto apre le marcature con un destro ravvicinato su assist di Tigani. Nel secondo tempo, il radarriva grazie a Spinaccè, lesto a ribadire in rete un tiro di Zanchetta.Proprio quando la vittoria sembrava al sicuro, laribalta la partita con una doppietta fulminea di Vacca e il gol decisivo di Florea.