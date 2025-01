Quotidiano.net - Paradisi fiscali nella Ue: sottratti al fisco italiano 10 miliardi di euro

I primi quattroal mondo si trovanoUe e sottraggono alalmeno 10di. Lo rileva la Cgia, basandosi su uno studio del World Inequality Lab secondo il quale questialbergano nel Principato di Monaco, nel Granducato del Lussemburgo, nel Liechtenstein e nelle Channel Islands. Solo al quinto posto ci sono le Bermuda. Circa 8mila tra grandi imprenditori, sportivi e celebrità dello spettacolo italiani hanno trasferito la residenza nel Principato di Monaco per via delle tasse zero sul reddito e sugli immobili. In Lussemburgo ci sono 6 banche, una cinquantina di fondi d'investimento, vari istituti assicurativi e molte multinazionali italiane e straniere che operano nel nostro territorio. Così ogni anno "sfuggono" all'erariocirca 10die si impoverisce il paese.