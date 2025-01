Agi.it - Omicidio di Bergamo, un togolese ha confessato di aver ucciso Tunkare

AGI - Sadate Djiram,di 28 anni, hadiMamadiin interrogatorio davanti alla pm Silvia Marchina e al personale della Squadra mobile di Milano. Alla base dell'aggressione ci sarebbe la gelosia per una donna. Tunkara, l'addetto alla vigilanza di un supermercato Carrefour è stato accoltellato venerdì 3 gennaio. Dijiram è stato individuato dalla Polizia al confine con la Svizzera. Djiram è stato bloccato alla stazione di Ponte Chiasso mentre cercava di sconfinare in treno. Lo straniero è stato consegnato alla polizia di frontiera a Como e poi affidato al personale della Squadra mobile di. Tunkara, 36 anni, originario del Gambia, è statoa coltellate introno alle 15 in via Tiraboschi, nel pieno centro di, non lontano dal Comune.