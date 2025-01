Ilrestodelcarlino.it - Numeri in crescita per i musei: "Oltre 55mila presenze nel 2024"

Incremento dei visitatori per la rete museale e diper gli spettacoli teatrali, biblioteca Mozzi Borgetti fucina di laboratori e attività, attenzione ai bambini e alle famiglie, confronto e dialogo con Università e Accademia. È la sintesi del bilanciotracciato dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Katiuscia Cassetta. Nel, sono state 55.244 ledella rete Macerata: 20.655 per Palazzo Buonaccorsi, 16.072 per lo Sferisterio, 10.211 per la Torre, 1.532 per l’Ecomuseo di Villa Ficana, 1.268 per l’area archeologica di Helvia Recina, 1.325 per la biblioteca Mozzi Borgetti, 3.808 per il Museo di Storia Naturale e 371 per il Mubi. "I risultati raggiunti dimostrano come traguardi di successo siano raggiungibili solo se si ha una visione globale e strategica con obiettivi chiari in cui è rintracciabile una direzione condivisa; basti pensare che neltra, teatro e Macerata Opera Festival, abbiamo avuto 118mila spettatori – ha commentato l’assessore –.