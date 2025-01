Ilrestodelcarlino.it - Neve, telefoni fissi ancora fuori uso. I sindaci: "Situazione inaccettabile"

Cittadini einfuriati per inon attivi dopo la nevicata che l’8 dicembre aveva colpito la nostra provincia. Unache sta causando parecchi disagi e ovviamente non mancano le lamentele per l’impossibilità a telefonare. Nel comune di Viano sono molte le famiglie coinvolte dal problema. "Siamo arrivati allo sconforto – dice il sindaco vianese Fabrizio Corti –. Nessuna risposta da parte di Telecom nel sistemare le linee fisse da ormai un mese spente a causa della nevicata dei primi di dicembre. È veramente stremante la lotta con chi gestisce le lineeche per i tanti disservizi presenti nel comune di Viano legati ad attività e abitazioni dove la linea mobile non ha segnale. Spesso nelle case interessate vivono anziani. Un problema sociale. Senza lineaca anche la scuola secondaria di primo grado di Viano.