Lapresse.it - Nba, LeBron James batte record Michael Jordan per i match da almeno 30 punti

scrive un’altra pagina di storia del basket Nba: nella notte italiana ha battuto ildiper le partite da30, nel corso delvinto dai suoi Los Angeles Lakers su Atlanta.ha raggiunto30nella stagione regolare per la 563esima volta nella sua carriera,ndo ilstabilito danel 2003.aveva stabilito ilin 1.072 partite in 15 stagioni, mentrelo ha battuto nella sua 1.523esima presenza in 22 stagioni.ha spesso raccontato che idolatravadurante la sua infanzia ad Akron, Ohio, e quando lo ha superatoal quarto posto nella lista dei marcatori in carriera della NBA nel marzo 2019, il momento lo ha commosso fino alle lacrime sulla panchina dei Lakers. Ha definito“un’ispirazione” e “il fulmine in una bottiglia per me, perché volevo essere come lui”.