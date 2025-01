Quotidiano.net - Morta a 116 anni Tomiko Itooka, la donna più anziana del mondo

Leggi su Quotidiano.net

Lapiùdel, la giapponese, èall'età di 116, nella città di Ashiya (Giappone meridionale) dove viveva. La signora, che aveva quattro figli e cinque nipoti, ed èil 29 dicembre nella residenza per anziani dove risiedeva dal 2019, ha detto in un comunicato stampa il sindaco di Ashiya. Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, non lontano da Ashiya, è stata ritenuta come la piùdell'umanità dopo la morte, nell'agosto 2024, della spagnola Maria Branyas Morera all'età di 117. "La signoraci ha dato coraggio e speranza nel corso della sua lunga vita", ha commentato il sindaco di Ashiya Ryosuke Takashima. Proveniente da una famiglia con tre figli, giocatrice di pallavolo in gioventù, ha vissuto guerre, pandemie e rivoluzioni tecnologiche.