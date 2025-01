Gamerbrain.net - Microsoft Rewards: Ban di massa ma per errore, Microsoft indaga

Nella nostra Guida sui Punti: Cosa sono, come guadagnarli e spenderli, vi abbiamo illustrato tutto quello che c’è da sapere sul programma, il quale in sintesi permette a tutti gli utenti di guadagnare punti da spendere in credito Xbox, abbonamenti, giochi ed altro. Nella giornata di ieri, si è verificato un Ban diche ha visto coinvolti numerosi videogiocatori innocenti.– Gamerbrain.netBan disu, ma si tratta di unIl team di Supporto Ufficiale diha riconosciuto l’, rassicurando gli utenti con un messaggio sui social:“Oggi abbiamo riscontrato un problema che ha comportato l’erronea sospensione di alcuni account. Abbiamo già provveduto con le correzioni e, di conseguenza, tutti gli account interessati dovrebbero tornare online nel corso delle prossime ore.