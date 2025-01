Libertas Livorno a Brindisi per sfatare il tabù trasferta

Leggi su Corrieretoscano.it

– Si torna sul parquet con la carica delle ultime uscite positive la.Che inizia il nuovo anno sul campo del PalaPentassuglia di. Palla a due domenica 5 gennaio alle 18. Arbitri Miniati, Coraggio e Maschietto. Gli amaranto si misurano con un’avversaria costruita per il primato, ma che si trova nella parte destra della classifica per una serie inenarrabile di vicissitudini che hanno praticamente sempre costretto coach Bucchi a schierare un roster decimato. Così la Valtur, ha dovuto momentaneamente accantonare i sogni di gloria. I pugliesi, però, non hanno intenzione di vivacchiare e il loro proposito per il 2025 è quello di agganciare il treno playoff. È chiaro, quindi, che per lasarà unamolto dura., tra l’altro, è reduce da un brutto ko interno con Verona per cui intende riprendere subito il cammino.