Ilveggente.it - Lens-Tolosa, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sedicesima giornata di1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, diretta tv, probabili.Solamente ai calci di rigore, nell’ultima partita del 2024, è arrivata la sconfitta delcontro il Psg nella Coppa di Francia. Amaro in bocca per i padroni di casa che non solo avrebbero potuto superare il turno, ma avrebbero potuto eliminare quella squadra che da diversi anni si prende quasi tutto.1:(Lapresse) – Ilveggente.itIl risultato, così come la prestazione, comunque c’è stata. Non si può oggettivamente considerare sconfitta la debacle dagli undici metri. Sì, è vero, il Psg ha pur sempre superato il turno. Ma gli scommettitori sanno che quel match è finito X per i bookmaker e allora noi in questo articolo diamo quattro risultati utili di fila.