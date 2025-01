Ilrestodelcarlino.it - Il paradiso perde il suo custode: morto Mauro Morandi, l’eremita di Budelli

La Maddalena (Sassari) – Lo chiamavano il nuovo Robinson Crusoe, o anche il guardiano del, visto che per 32 anni avevo fatto, vivendo in perfetta solitudine, ildell’isola di, nell’arcipelago della Maddalena. E’, 85 anni, originario di Modena, città che aveva lasciato nel 1989 per un viaggio in barca a vela con gli amici. Fu allora che fece tappa sull’isola die si innamorò di quella spiaggia con la sabbia rosa e di quel mare cristallino. Unico abitante di quel piccoloera il, che gli disse che entro un paio di giorni se ne sarebbe andato.prese il suo posto, da allora, per 32 anni, visse da solo in una baracca di legno. Sorvegliava la spiaggia, faceva in modo che i turisti non portassero via la sabbia rosa e impediva loro di fare il bagno, attività vietata.