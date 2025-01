Agi.it - Il paese in cui è vietato ammalarsi. Ordine del sindaco

AGI - La guardia medica è il più delle volte chiusa, la postazione 118 più vicina dista diversi chilometri e ancora più distante è il primo pronto soccorso utile, per questo è “”. Accade a Belcastro, piccolo comune in provincia di Catanzaro, dove il, Antonio Torchia, ha firmato un'ordinanza nella quale impone ai propri cittadini di evitare comportamenti che possano a rischio la loro salute perché ilsostanzialmente è “privo di copertura sanitaria”. Nell'ordinanza ilTorchia parte dalla considerazione che “la popolazione di Belcastro è composta da una percentuale di anziani vicina al 50%”, quindi elenca le tante criticità quotidiane: anzitutto “è scoperta l'emergenza nelle ore notturne nei prefestivi e festivi”, inoltre “la chiusura ormai cronica e a singhiozzo della postazione di continuità assistenziale medica ha effetti deleteri per la sicurezza del cittadino, la postazione 118 Suem più vicina è sita nel Comune di Sersale e la stessa non è medicalizzata, il pronto soccorso più vicino – rimarca ildi Belcastro -, si trova presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro a circa 45 km di distanza”, in più i limiti di velocità imposti sulle strade provinciali sono “di 30/h km per raggiungere Catanzaro”.