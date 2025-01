Napolipiu.com - “Ho freddo”: la bambina trema, il gesto dolcissimo di Rrahmani prima di Fiorentina-Napoli

“Ho”: la, ildidi">Il difensore delsi è accorto del disagio della piccola mascotte durante l’ingresso in campo e non ha esitato a cederle il suo indumento per proteggerla dalfiorentino.Temperature rigide al Franchi per la sfida tra. Con appena cinque gradi nella serata, i calciatori di Antonio Conte sono scesi in campo accompagnati dalle giovani mascotte, come da tradizione della Serie A.Amirsi è reso protagonista di undi grande sensibilità. Il difensore kosovaro, notando che lache lo accompagnava stavando per il, non ha esitato a spogliarsi della sua felpa per posarla sulle spalle della piccola mascotte durante l’esecuzione dell’inno della Serie A.