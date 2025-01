Anteprima24.it - Giugliano-Avellino, sorpresa nei convocati di Biancolino

Tempo di lettura: < 1 minutoCosimo Patierno salta la gara con il. E’ questa la novità alla vigilia della sfida del “De Cristofaro” in programma domani alle 17.30. L’attaccante è stato tenuto a riposo per un lavoro specifico di potenziamento del tono muscolare programmato in questa pausa di campionato. Nella lista deinon figurano Noah Mutanda è alle prese con un risentimento all’adduttore della gamba destra e Antonio De Cristofaro dovrà scontare un turno di squalifica. Torna tra iDaniel Sannipoli che fino a qualche settimana figurava nei fuori rosa. Prima convocazione per Gianmarco Todisco che ha scelto la 2.Idi mister Raffaele.Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti;Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 23 Sannipoli, 24 Sounas, 51 Arzillo;Attaccanti: 7 D’Ausilio, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile.