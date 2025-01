Inter-news.it - Frattesi-Roma, giocatore disponibile ma muro Inter: il prezzo! – CdS

Leggi su Inter-news.it

Davideha dato la sua disponibilità aa poter tornare nella Capitale, ma l’non è disposta a fare sconti. Ecco ilfissato dal club. DISPONIBILITA –ha dato la sua disponibilità a ritornare alla, squadra in cui è cresciuto calcisticamente prima di sbocciare altrove. La mezzalana ha totalizzato con la maglia dell’solamente quarantacinque minuti nelle ultime sette partite, nonostante sia sceso in campo tre volte da titolare nelle coppe. Il ragazzo vuole giocare di più e lo ha fatto intendere anche al suo agente. Come riferisce il Corriere dello Sport, laci sta seriamente pensando anche se ad oggi da Trigoria è avvenuta solamente una richiesta di informazioni.e ildell’: laè avvisata– In casa, però, il club nerazzurro sta alzando ilin merito alla posizione dell’ex Sassuolo.