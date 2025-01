Thesocialpost.it - Elon Musk, le mani sulla politica europea: fra interessi economici e manie di grandezza

sta cercando di imprimere la sua influenza, senza mai distogliere lo sguardo dai suoi vasti. La sua campagna si estende su più fronti: chiede nuove elezioni nel Regno Unito, sostiene l’estrema destra tedesca e mette in discussione l’autorità della Commissione. Secondo alcuni esperti, l’imprenditore non starebbe solo cercando di incidere sulle politiche dei singoli Paesi, ma anche cercando di promuovere una visione che favorisca l’autoritarsimo come alternativa al sistema democratico. Un’analisi un po’ estrema e discutibile, ma è fuor di dubbio che il patron di Tesla abbia le idee chiare ed evidentie di, l’interesse per labritannicaUna delle sue recenti uscite ha riguardato il premier britannico Keir Starmer, al qualeha chiesto di “andarsene” e di farsi giudicare per lo scandalo della pedofilia diffusa in ambienti istituzionali e politici inglesi nei decenni scorsi: un caso terribile e vergognoso sul quale, secondo, lo stesso Starmer da procuratore non seppe (o non volle) fare chiarezza.