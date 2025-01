Liberoquotidiano.it - Ecco che cosa rischiano adesso i musulmani in Duomo che hanno insultato l'Italia

«Allah akbar». «Non siamo nel 2025 musulmano, siamo nel 1449». «Ma noi ora dobbiamo festeggiare?». «Qui ci sono piùche cristiani». «Tu, fratello, sei il numero uno per fare il musulmano». E poi di nuovo, a ripetizione, quell'«Allah akbar»: berciato, urlato a pieni polmoni da decine di ragazzi che alternano l'arabo all'no, che sono vestiti tutti alla stessa maniera, con una giacca a vento nera e l'orecchino nel lobo di un orecchio, che si mettono a sciorinare sure del Corano tra gli applausi e gli incitamenti reciproci. Milano (non Ramallah), piazza(non piazza Tahrir), la notte di Capodanno (non la festa di chiusura del ramadan). È il veglione di San Silvestro di quattro giorni fa, quello che ci ha aperto le porte del 2025 ma che, a detta loro, ci ha pure fatto sprofondare indietro di almeno sei secoli.