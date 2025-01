.com - Eccellenza / Rinviata Portuali Dorica – Sangiustese

Conseguenza del grave incidente stradale, che ha causato purtroppo due vittime, e conseguente fuga di gas per l’abbattimento di una colonnina del metano accaduto questa mattina nei pressi del ‘Giuliani’VALLESINA, 4 gennaio 2024 – La Federazione calcio del Comitato Marche, informate le società, ha deciso che la gara di domani tra le due squadre per la 16° giornata del campionato diMarche in programma alle 15 allo Stadio Giuliani di Torrette, èa data da destinarsi in considerazione del grave incidente stradale avvenuto stamattina in via Esino.Incidente avvenuto poco prima delle 8, sulla strada che porta all’impianto sportivo, che è stata chiusa al traffico. La carambola tra auto ha travolto un uomo ed una donna, purtroppo deceduti. Disservizi in tutta la zona e circolazione appunto in parte interrotta per consentire i lavori di ripristino e la messa in sicurezza visto che si è verificata anche una fuga di gas pedr l’abbattimento di una colonnina del metano che ha costretto il Sindaco di Ancona ad emettere una ordinanza di divieto dei residenti di uscire di casa.