Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli 0-1 | Iniziato il secondo tempo LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo Venezia-Empoli, sfida d’alta classifica quella tra lae ilper la diciannovesima giornata del campionato diappuntamento di questo sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato diA, dopo la sfida salvezza tra il Venezia e l’Empoli: scendono in campo lae il.Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto in rimonta sul campo della Juventus di Thiago Motta: decisiva la rete del 2-2 realizzata da Riccardo Sottil a pochi minuti dal termine della partita. Un punto che interrompe lanegativa di due sconfitte consecutive, contro Bologna e Udinese, quest’ultima tra le mura amiche. Di contro, gli azzurri dell’allenato Antonio Conte con la terza vittoria consecutiva, ottenuta al ‘Maradona’ contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, hanno raggiunto in vetta alla classifica l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio esterno sul campo della Lazio di Marco Baroni.