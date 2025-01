Tvplay.it - Dalla Juve al Milan, decisione presa: altra batosta per Thiago Motta

Per laed il, dopo la gara di Supercoppa italiana di ieri sera, bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.Nella serata di ieri, di fatto, bisogna registrare l’ennesimo suicidio sportivo da parte dellantus di. La squadra bianconera, infatti, ha perso per 1-2 la semifinale di Supercoppa italiana contro il ‘nuovo’di Sergio Conceicao.alper(LaPresse) tvplay.itA sbloccare il match, infatti, è stata proprio lantus al 21? con la rete realizzata da Kenan Yildiz. Dopo essere passata in vantaggio, tra l’altro, la squadra diha avuto diverse occasioni per portarsi sul 2-0, ma poi ilè riuscito a ribaltare con il rigore realizzato da Pulisic e con l’autogol di Gatti sul crossdestra di Musah.