Caro Sandro Parenzo, a volte basta solo il desiderio di un uomo buono

direttore, col tuo permesso vorrei dire qualcosa a, che ti ha scritto ieri a proposito deldel suo amico Piercarlo di aiutare i piccoli che soffrono il freddo, e ane muoiono, a Gaza., che Hamas impieghi una mole enorme di finanziamenti di varia provenienza, dalla più losca alla più benintenzionata, per riscaldare i propri tunnel e moltiplicare la propria santabarbara a scapito del bene della gente di Gaza, è indubbio. Il tuo scrupoloso calcolo dei costi di razzi e missili di diverse gittate e dei miliardi di dollari del Qatar dai quali non risulta acquistato unscaldino De’ Longhi è amaramente sarcastico e persuasivo. Così l’avvertimento ripetuto dell’abuso cinico o fanatico – il sangue dei martiri è il seme del jihad – delle persone civili come scudi ai miliziani e alle loro munizioni, oltre che dei rapiti e usati come ostaggi.