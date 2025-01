Ilrestodelcarlino.it - Cardinelli: "Entro l’anno tanti lavori previsti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ innegabile che ci sia bisogno di diversi interventi. Ma nel corso delprenderanno il via deimolto impor, nel cimitero di Borgo Solestà, grazie all’ordinanza 137 del commissario alla ricostruzione post sisma che ci metterà a disposizione 600mila euro. La promessa arriva dall’assessore aipubblici, che in parte ha anche la delega ai cimiteri, Marco. "Il cantiere più grande riguarderà il Famedio, nella parte più antica del camposanto, dove ci sarà una ristrutturazione generale – prosegue–. Abbiamo richiesto già il parere della Soprintendenza e lo studio di fattibilità è pronto. Parliamo di un’ordinanza, è opportuno precisarlo, che ci consentirà di metter mano a tutti i cimiteri del territorio, compresi quelli rurali. In alcuni casi, in realtà, sono stati già aggiudicati i, come Castel Trosino, Casalena, Piagge e Giustimana.