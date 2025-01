Zonawrestling.net - Bronson Reed:”John Cena deve affrontarmi prima di ritirarsi per dimostrare di essere il ‘GOAT'”

Leggi su Zonawrestling.net

, che negli ultimi mesi è stato una forza dominante sugli schermi della WWE, si sta attualmente riprendendo da un infortunio alla caviglia. Durante la sua assenza,ha dichiarato cheaffrontarlodiperil suo status di “GOAT”. Recentemente, un fan su X ha chiesto a: “Che ne pensi di un match conquest’anno?“ha risposto al tweet sfidandoad affrontarlodel ritiro:“Big Matchdise vuole anche solo pensare di chiamarsi il GOAT. Non ha mai sperimentato lo TSUNAMI!“Big matchmust face me before he retires if he even considers to call himself the goat. He has never experienced the TSUNAMI! BIG(@ISHERE) January 4, 2025 Il tour di ritiro diinizierà con il debutto di RAW su Netflix il 6 gennaio e ha già diverse date programmate per il suo tour, che terminerà a dicembre 2025.